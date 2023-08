Ali Bongo herkozen als president van Gabon, maar staatsgreep aan de gang

De Gabonese president Ali Bongo Ondimba, die al 14 jaar aan de macht is, is bij de verkiezingen van zaterdag voor een derde termijn herkozen met 64,27 procent van de uitgebrachte stemmen. Dat heeft de nationale autoriteit die verantwoordelijk is voor de verkiezingen bekendgemaakt. Vlak na de bekendmaking van het officiële resultaat lieten militairen in het land weten dat ze een einde aan het regime gingen maken. Er werden ook schoten gehoord in de hoofdstad Libreville.