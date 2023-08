Max Verstappen ontvangt nieuw trofee voor overwinning GP van Hongarije, ‘dader’ Lando Norris die trofee van 40 000 euro deed sneuvelen ook aanwezig

Nadat Max Verstappen zijn trofee als winnaar van de GP van Hongarije door F1-collega Lando Norris sneuvelde werd er de voorbije weken bij fabrikant Herendi hard gewerkt aan een nieuwe trofee. Die is nu af en Max Verstappen mocht het nieuw exemplaar in ontvangst nemen. ‘Dader’ Lando Norris was eveneens van de partij ...