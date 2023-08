Droneaanval op Russische luchthaven, doden bij raketaanval op Kiev en Oekraïense legerboten vernield

Beelden op sociale media tonen een brand in Pskov. — © AP

Dinsdagavond en woensdagochtend vroeg zijn zowel aan Russische als Oekraïense kant zware aanvallen uitgevoerd. In Kiev zijn daarbij zeker twee mensen omgekomen.

Dinsdagavond is een droneaanval uitgevoerd op de luchthaven van Pskov in het noordwesten van Rusland. Dat heeft de regionale gouverneur Michail Vedernikov bekendgemaakt op Telegram.

Aan het bericht was een video toegevoegd waarop een enorme brand, explosies en loeiende sirenes te zien zijn. Volgens de gouverneur zouden er geen slachtoffers zijn gevallen.

Het officiële persbureau TASS, dat de hulpdiensten citeert, meldt dat bij de aanval vier zware vrachtvliegtuigen zijn beschadigd. Het luchtruim boven de internationale luchthaven Vnukovo, in het zuidwesten van Moskou, werd ook gesloten voor verkeer, aldus TASS.

Vaartuigen vernield en raketaanval op Kiev

Het Russische ministerie van Defensie zei ondertussen dat het tijdens een operatie in de Zwarte Zee vier bemande vaartuigen van het Oekraïense leger heeft vernietigd. Op de boten waren op dat moment volgens het bericht op Telegram in totaal maximaal vijftig personen aanwezig.

De aanval werd uitgevoerd vanuit een Russisch vliegtuig. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden de vaartuigen bemand door militairen die onderdeel waren van een Oekraïense legereenheid voor speciale operaties. Het Oekraïense leger heeft nog niet gereageerd op het bericht.

De Oekraïense militaire autoriteiten meldden woensdagochtend dan weer wel een raketaanval op Kiev. Daarbij zijn twee mensen omgekomen, meldt het hoofd van de militaire administratie van de hoofdstad, Sergei Popko, op Telegram. “Volgens de eerste informatie zouden in de wijk Shevchenkivskyi in Kiev twee mensen zijn omgekomen door vallend puin. Een andere persoon raakte gewond”, aldus Popko op Telegram.

De burgemeester van Kiev Vitali Klitsjko zei op hetzelfde medium dat “in een niet-residentieel gebouw” in de wijk “twee mannen dood werden aangetroffen”. Twee anderen zouden gewond zijn geraakt en in het ziekenhuis zijn opgenomen.

De militaire autoriteiten hadden eerder gemeld dat er puin was gevallen in de wijken Shevchenkivskyi en Darnytskyi in Kiev, wat brand veroorzaakte, en dat de hulpdiensten naar de plek waren gestuurd.

Een journalist van AFP meldde dat er rond 05.00 uur lokale tijd (04.00 uur Brusselse tijd) minstens drie explosies waren gehoord in de Oekraïense hoofdstad.