Vierdagenwerkweek ingevoerd in 6 procent van Vlaamse kmo’s

Een halfjaar na de invoering van de vierdagenwerkweek was het systeem in 6 procent van de Vlaamse kmo’s ingevoerd. Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstverlener SD Worx.

De federale regering voerde de mogelijkheid om een voltijds contract in een vierdagenwerkweek te presteren, op aanvraag van de werknemer en met goedkeuring van de werkgever, op 20 november algemeen in. Het systeem bestond voordien al in enkele sectoren, waaronder de bouw.

In juni bleek dat de vierdagenwerkweek maar in 6 procent van de kleine en middelgrote ondernemingen ingang had gevonden, aldus SD Worx. Nochtans kan het aanbieden van het regime kmo’s helpen bij de moeilijke zoektocht naar personeel, benadrukt de hr-dienstverlener. “Flexibiliteit qua werkuren speelt zeker in de strijd om talent”, zegt Annelies Rottiers, kmo-adviseur bij SD Worx.