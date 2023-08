Selena Gomez ontkent muzikale uithaal naar haar bekende ex

Met Single Soon staat Selena Gomez momenteel in de schijnwerpers, maar de zangeres en actrice had zopas ook brute pech. Ze moest vlak voor de release van haar nieuwe single onder het mes.

Ze brak immers haar hand, en een operatie was onvermijdelijk. Hoe ze haar hand brak is niet meegedeeld en het is ook niet duidelijk wanneer de operatie plaatsvond. Gomez reageerde heel kort op het bericht van een fan op Instagram die blijkbaar afwist van de operatie.

Ondertussen moet ze ook nog enkele geruchten de kop indrukken. De nieuwe single, die haar muzikale comeback moet inluiden, is een catchy song over een break-up met haar vriendje. “Ik zal snel single zijn”, klinkt het in het refrein. In het nieuwe nummer zingt Selena over het dumpen van haar partner. Moet ze dit via de telefoon doen of gewoon een briefje in zijn jaszak stoppen? Volgens sommige fans is die aanstaande ex zanger The Weeknd waarmee Selena een relatie had.

Maar dat spreekt Selena tegen. Hoewel zelfs enkele diverse Amerikaanse showbizzmagazines uitpakken met deze roddel en bij de artikels foto’s plaatsen van de zangeres en The Weeknd. “Het had niet meer onjuist kunnen zijn”, aldus Selena.

Selena en The Weeknd waren bijna een jaar samen, maar besloten in 2017 uit elkaar te gaan. Na de ontkenning door Gomez werd er geopperd dat het dan zeker toch om Justin Bieber zou gaan. De twee hebben al een tijdje stevige ruzie, nadat hij online enkele gemene grapjes over haar maakte.