Hij combineerde de opnames van zijn eerste film met de festivalzomer, zij komt rechtstreeks van een Corsicaanse set. Zwangere Guy (35) en Veerle Baetens (45) vinden elkaar in Antwerpen, op de set van ‘Come Back’. In theaterzaal Monty, het decor van de dag, zetten ze de laatste spurt richting eindmeet in. “Onze agenda’s op elkaar afstemmen, dát was de grootste uitdaging.”