De lokalen zijn klaar, nu is het leerkrachtenteam nog druk in de weer met de invulling. — © Johnny Geurts

Bilzen

Basisschool Rippetip op het Sint-Getrudisplein in Beverst is compleet vernieuwd. De ingrijpende renovatie is nog maar net voltooid. “Deze week worden de lokalen ingericht en op 1 september komen de leerlingen terecht in een inspirerende vernieuwde omgeving, de ideale plek om te leren.”