US OPEN. Rugproblemen remmen Yanina Wickmayer niet af, vlot voorbij Russische ex-finaliste

Yanina Wickmayer (WTA 85) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open in New York. Ze won in twee sets van de Russische veterane en oud-finaliste Vera Zvonareva (WTA 677). Eerder klopte Elise Mertens de Zweedse Mirjam Björklund met 3-6, 6-3 en 7-6 (10-3).

Na één uur en 33 minuten mocht Wickmayer naar het publiek zwaaien met de 6-4, 6-4 eindstand op het bord.

Wickmayer begon uitstekend met een break maar moest in het zesde game zelf haar opslag inleveren. Bij 4-4 ging ze een tweede keer door de opslag van Zonareva, waarna ze uitserveerde (6-4). In set twee maakte Wickmayer het verschil met een break bij 1-1. Bij 5-4 verzilverde ze op eigen opslag haar eerste matchbal.

De 33-jarige Wickmayer was als ‘lucky loser’ opgevist voor de hoofdtabel omdat ze de derde kwalificatieronde had moeten staken door een rugblessure. Haar deelname aan de hoofdtabel hing tot het laatste moment aan een zijden draadje, maar tegen Zvonareva hield haar rug stand. Ook Zvonareva moest, op haar 38ste, via de kwalificaties passeren.

Voor Wickmayer is het al haar dertiende deelname aan de US Open. In 2009 stuntte ze op Flushing Meadows met een plaats in de halve finales. Ze sneuvelde toen tegen de Deense Caroline Wozniacki, die vervolgens de finale verloor van Kim Clijsters. Een jaar later won Clijsters opnieuw, toen in een finale tegen Zvonareva.

“Wicky” speelt in de tweede ronde tegen de Amerikaanse Madison Keys (WTA 17), de verliezende finaliste van 2017. Die klopte de Nederlandse Arantxa Rus (WTA 45) met 6-2 en 6-4. Het wordt voor Wickmayer haar eerste confrontatie met de 28-jarige Keys.

Voormalige halvefinaliste al naar huis

Minder goed verging het de Française Caroline Garcia (WTA 7): ze verloor op het Newyorkse hardcourt met 6-4 en 6-1 van de Chinese qualifier Yafan Wang (WTA 114).

Wang, eveneens 29, evenaart met haar kwalificatie voor de tweede ronde haar beste resultaat uit 2016 en 2018. Ze speelt nu tegen de Britse Katie Boulter (WTA 61). Die won met 6-4 en 6-0 van de Française Diane Parry (WTA 88).

Verjaardagsfeestje voor Ons Jabbeur

De Tunesische Ons Jabeur (WTA 5) won een dag na haar 29ste verjaardag in twee sets van de Colombiaanse Camila Osorio (WTA 68). Ze werd door het publiek getrakteerd op een “happy birthday”-samenzang.

Na ruim twee uur tennis stond de 7-5, 7-6 (7/4) eindstand op het scorebord van het Louis Armstrong Stadium in New York.

Haar volgende tegenstander wordt de Tsjechische Linda Noskova (WTA 41). Die wipte de Amerikaanse Madison Brengle (WTA 103) met 6-2 en 6-1.

Vorig jaar haalde Jabeur voor het eerst de finale van de US Open. Die verloor ze met 6-2 en 7-6 (7/5) van de Poolse Iga Swiatek.

Karen Kachanov mag meteen zijn koffers pakken. — © AP

Ook bij de mannen sneuvelde een halvefinalist van vorig jaar. De Rus Karen Khachanov (ATP 11) verloor met 6-2, 6-4 en 6-2 van de Amerikaan Michael Mmoh (ATP 89).

De 27-jarige Khachanov was het elfde reekshoofd op Flushing Meadows. Vorig jaar haalde hij er de halve finales. Ook op de Australian Open begin dit seizoen bereikte de Rus de laatste vier.

De 25-jarige Mmoh evenaart met een tweede ronde zijn beste resultaat uit 2020. Hij treft nu zijn landgenoot John Isner (ATP 157) of de Argentijn Facundo Diaz Acosta (ATP 94).

Attila Balazs en Daniil Medvedev. — © AP

Daniil Medvedev (ATP 3) kwalificeerde zich erg vlot voor de tweede ronde. De Rus, het derde reekshoofd, was in het Arthur Ashe Stadium met 6-1, 6-1 en 6-0 veel te sterk voor de Hongaar Attila Balazs (beschermde ranking).

In de tweede ronde staat de 27-jarige Medvedev tegenover de winnaar van het duel tussen de Australiërs Max Purcell (ATP 43) en Christopher O’Connell (ATP 69).

Medvedev won de US Open in 2021. Het is zijn enige grandslamtitel tot dusver. Vorig jaar sneuvelde hij in de vierde ronde (achtste finales) tegen de Australiër Nick Kyrgios.