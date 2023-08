X (voordien Twitter) gaat politieke advertenties toestaan in aanloop naar Amerikaanse presidentsverkiezingen

Voor Elon Musk eigenaar werd van het bedrijf in oktober vorig jaar, waren politieke advertenties al sinds 2019 verboden. Daar kwam in januari al voor het eerst wat verandering in door advertenties toe te staan die als doel hadden bepaalde belangrijke zaken een megafoon te bieden, bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om je als kiezer te registreren.

In aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar in de VS valt het verbod op politieke advertenties weg. Kandidaten en partijen zullen potentiële kiezers dus ongestoord kunnen bestoken met reclame op X. Dat lijkt vooral een ommekeer met als doel meer inkomsten binnen te halen. Maar, zo benadrukte X dinsdag ook, het gaat de teams vergroten die erop toezien dat er niet gemanipuleerd wordt en dat “opkomende dreiging” in de kiem gesmoord wordt.