Opnieuw noodweer in de Alpen

In het Oostenrijkse kuuroord Bad Gastein, ook wel eens het ‘Monaco van de Alpen’ genoemd, is de beroemde waterval een modderstroom geworden. Het heldere water dat er anders naar beneden stroomt, is nu een donkerbruine massa. De Vlaamse Griet (46) die er op vakantie is met een vriend, geraakt er voorlopig niet weg. Vallende rotsblokken maken het te gevaarlijk. En ook veel bruggen zijn afgesloten. “Gelukkig zou het ergste nu voorbij zijn”, zegt ze aan de telefoon.

Ook in de rest van Tirol heeft het noodweer lelijk huisgehouden. In de buurt van Salzburg gingen de sirenes zelf loeien om mensen te waarschuwen voor het snel stijgende water.

Dezelfde beelden in Zwitserland en in het noorden van Italië. Onder meer in Blevio, in de provincie Como, vond een aardverschuiving plaats en werden huizen en wagens meegesleurd door het woeste water. Treinverkeer is er voorlopig niet meer mogelijk, omdat sporen zijn beschadigd.

Ook in Blevio, Italië, is de situatie enorm precair. — © MARTINA GIAMMILLARI via REUTERS

In de regio’s Ligurië, Piëmont en Lombardije, waar onder meer de stad Milaan ligt, heeft het water tal van gebouwen onder water gezet. Nog in Italië, maar dan in Venetië, is de hoogwaterkering geactiveerd omdat het water zo hoog staat. Normaal gebeurt dat in de herfst, maar niet in de zomer.

Herderin

En ook Frankrijk wordt niet gespaard. In het zuidoosten van het land, meer bepaald in de Maurienne-vallei, viel 10.000 kubieke meter rotspuin naar beneden. Daardoor rijden er tussen Frankrijk en Italië voorlopig geen treinen, wat vervelend is voor toeristen die naar huis willen.

In het Chablais-massief (Haute-Savoie) zorgde het slechte weer ervoor dat een 23-jarige herderin weggleed en een diepe val maakte. Redders konden haar, door het slechte weer, maar moeilijk bereiken. Uiteindelijk werd ze in kritieke toestand afgevoerd.

Het noodweer in de Alpenregio zou nog een paar dagen kunnen aanhouden, zeggen weersvoorspellers. (tg)