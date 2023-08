MAASMECHELEN

Maandagnacht omstreeks 3 uur is een rotte everzwijnen gespot op de Rijksweg in het centrum van Maasmechelen. De evers liepen midden op straat tussen het gemeentehuis en het College. Volgens schepen Mustafa Uzun (cd&v) valt er weinig aan te doen en moeten we leren leven met die dieren.