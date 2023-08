IN BEELD. Erling Haaland strak in het pak op rode loper van belangrijkste individuele trofee in Engeland: sterrenkijken in Manchester

Vandaag trekken de voetbalsterren van de Premier League hun galakostuums aan voor de verkiezing van de Player of the Year van de Professional Footballers’ Association (PFA). Daar worden de belangrijkste individuele onderscheidingen in het Engelse voetbal uitgereikt. Kevin De Bruyne werd al twee keer verkozen tot speler van het jaar en is ook nu genomineerd. De uitreiking gebeurt in het Lowry Theatre in Manchester.