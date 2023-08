Marc Hermans (PXL): “Laat leraren doen waar ze goed in zijn, lesgeven”

Hasselt

“We moeten in het onderwijs ‘back to basics’. Laat de leerkrachten doen, waar ze goed in zijn: lesgeven”. Dat is de oproep van Marc Hermans, het hoofd van de lerarenopleiding van de PXL. Het lerarentekort is nog nooit zo groot geweest. Ook zij-instromers, die de stap van de privé naar het klaslokaal zetten, zullen het probleem niet oplossen, klinkt het. In Limburg zijn er 200 vacatures, maar het zijn er in de realiteit veel meer, aldus Hermans, vanmiddag in onze studio. Drie dagen voor de start van het schooljaar zitten veel schooldirecteurs nog met de handen in het haar.(KaBu)