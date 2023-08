Vogeluitwerpselen zorgen voor zwemverbod op camping Kikmolen in Maasmechelen

Maasmechelen

Het openluchtzwembad van camping Kikmolen in Maasmechelen is tijdelijk gesloten. De maatregel werd genomen omwille van een bacterie die in het water werd gevonden. Na een routinetest kwam aan het licht dat er een te grote hoeveelheid van de bacterie in het water zat, vermoedelijk veroorzaakt door de uitwerpselen van watervogels. De Kikmolen ligt in het gebied van het Nationaal Park waar veel vogelsoorten verblijven. Zowel de gemeente als de camping hebben besloten om het zwembad voor onbepaalde duur te sluiten(KaBu)