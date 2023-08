“De kop is eraf”, zei Edward Planckaert met een brede glimlach, gevolgd door een diepe zucht. De 28-jarige Moenenaar is de man die bij Alpecin-Deceuninck de regelaar is van de sprint van Kaden Groves. “Ik ben blij dat het nu al gebeurde. Het kon zelfs zondag al in Montjuïc.”