Op Quartier Bleu is er ook weer een Duck Shop. — © Sven Dillen

Hasselt

Zondagochtend om 8 uur beginnen vrijwilligers op de vernieuwde kop van de Hasseltse kanaalkom met het plaatsen van liefst 60.000 eendjes, wat een nieuw wereldrecord moet opleveren. Het is tegelijk de start van de Duck Parade, die in oktober uitmondt in de eendjesrace.