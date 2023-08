5 tips voor een vlotte start van het nieuwe schooljaar

Veel ouders kijken er naar uit, voor kinderen is het weer even wennen: het einde van de vakantie en de start van het nieuwe schooljaar. Met een goede voorbereiding loopt september wel gesmeerd.

1. Zorg voor een goede planning

Kinderen houden van structuur, en zelf varen we er ook wel bij. Maak een duidelijke weekplanning met alle activiteiten en hang deze goed zichtbaar op, bijvoorbeeld aan de koelkast of op een prikbord. Voor kinderen die nog niet kunnen lezen kan je iconen en kleuren gebruiken om de week vorm te geven. Hang er ook een lijstje naast, waar je snel kunt noteren welke schoolspullen er eventueel nog missen en andere zaken die je niet mag vergeten.

2. Oefen de route

Gaat je zoon of dochter alleen naar school? Fiets of wandel dan de dag ervoor even samen naar school, zodat de route vers in hun geheugen zit. Wijs ze ook op mogelijke gevaren, en zorg dat ze de verkeersregels kennen.

3. Bereid maaltijden voor

Na die eerste drukke dagen is het fijn om voor een gezonde maaltijd te zorgen die snel op tafel staat. Bereid een paar gezinsfavorieten voor, en vries ze kant-en-klaar in. Zo kan je ’s avonds rustig samen eten en kom je alles te weten over de eerste schooldagen. Ook boterhamdozen en ontbijt voor de volgende ochtend kan je ’s avonds al voorbereiden, zodat er ’s ochtends wat minder haast is tijdens de huiselijke ochtendspits.

4. Geef je kind een rustige plek

Een opgeruimde kamer met een bureau vormt een rustige plek waar je kind zich even kan terugtrekken om bij te komen van de dag en huiswerk kan maken. Leer ze ook om ’s avonds al de juiste boeken en andere benodigdheden in hun tas te steken, en leg alle kleding klaar voor de volgende dag.

5. Stimuleer je kinderen

Heb je van die leergierige kinderen die je altijd de oren van het hoofd vragen? Voorzie dan documentaires aangepast aan hun leeftijd en leuke boeken vol weetjes, om hun nieuwsgierigheid te voeden. Ook het leesplezier kan je stimuleren door samen naar de bibliotheek te gaan of meeslepende voorleesboeken in huis te halen.

