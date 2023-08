Keulen

De Duitse Helene Fischer (39), bekend van de megahit Atemlos durch die Nacht, werkt dezer dagen een concertreeks af in Keulen. Noem haar geen schlagerkoningin, want haar optredens zijn megashows van het niveau van wereldsterren als Beyoncé. “Zij is de grootste”, zegt schlagerzangers Lindsay. “De meest getalenteerde artiest die ik ooit heb gezien.”