Ayco Bastiaens ruilt Alpecin-Deceuninck voor The Wolfpack: “Voor een kopman werken geeft me veel voldoening”

Ayco Bastiaens timmert rustig aan de weg naar de top. De werkmier wordt geapprecieerd bij zijn huidige ploeg voor zijn werk in de schaduw. “Om die reden kon ik ook bij de ploeg blijven en de overstap maken van het Devo Team naar de WorldTour-ploeg van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen. Kunnen overstappen naar The Wolpack, een van de beste ploegen van de wereld, is de realisatie van een jongensdroom. Werken voor de kopmannen geeft me veel voldoening”, zegt een bijzonder tevreden Bastiaens.

“Ik was nooit een coureur van grote uitspraken en zal dat nu ook niet doen. Ik laat alles op me afkomen en zie wel waar de ploegleiding me wil inzetten. Met de neus in de wind rijden schrikt me niet af. Dat doe ik nu ook. De voetsporen drukken van Iljo Keisse, Tim Declercq en Pieter Serry is mooi. Al ga ik me zeker niet met die toppers vergelijken. Ik heb nog alles te bewijzen, maar het versterkt mijn vertrouwen dat Patrick Lefevere in mij gelooft. Ik zal er alles aan doen om het in mij gestelde vertrouwen niet te beschamen.”

Bastiaens stond op de voorlopige deelnemerslijst voor de Muur Classic in Geraardsbergen, maar hij verschijnt morgen niet aan de start in de Oudenbergstad. “Normaal gezien zal ik nog drie wedstrijden voor mijn huidige ploeg rijden: het kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp, de GP Isbergues en Paris-Chauny. Ik hoop wel dat er nog enkele wedstrijden aan worden toegevoegd. Ik heb altijd het beste van mezelf gegeven voor de ploeg en zal dat blijven doen. Ik ben dankbaar voor de geboden kansen. Wie zich fixeert op uitslagen, zal schrikken van deze overstap naar een topploeg. Wie zich uitslooft voor de ploeg kan geen aanspraak maken op een deftige uitslag. Daar heb ik geen moeite mee. In mijn wielercarrière, die op 10-jarige leeftijd begon, heb ik jaar na jaar stappen gezet.”

Ervaring doorgeven

Bastiaens treft volgend jaar bij Soudal – Quick-Step zijn streekgenoot Gil Gelders, die met Warre Vangheluwe en William Junior Lecerf de overstap maakt van het Devo Team naar de WorldTour-ploeg. “Ik ben verhuisd naar Kortenberg, maar ik blijf in hart en nieren een Ajuin. De ervaring die ik de voorbije jaren opdeed doorgeven aan de jongeren zal ik met veel plezier doen.”