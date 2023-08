Het afval zet zich vast in het wier en tussen de boten van de kleine haven van het watersportcentrum in Lanklaar. — © Mark DREESEN

Dilsen-Stokkem

Er gebeuren al maanden ’s nachts illegale dumpingen in de Zuid-Willemsvaart. De Vlaamse Waterweg, buren en leden van het watersportcentrum proberen de smurrie telkens weer op te ruimen. “Maar het is dweilen met de kraan open. We zijn het spuugzat.”