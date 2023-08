De eerste veiligheidscamera’s in de Neerpeltse uitgangsbuurt zijn geactiveerd in de Kerkstraat. — © rr

Pelt

In het centrum van Neerpelt zijn in de Kerkstraat de eerste veiligheidscamera’s in gebruik genomen. De camera’s worden vooral ingezet als hulpmiddel bij allerlei vormen van overlast. Daarnaast zullen ze ook gebruikt worden om grote evenementen in goede banen te leiden.