Val in laatste bocht breekt Limburgers zuur op in Vuelta: Ghys belandt in dranghekken, Menten net naast podium

Door de val van Marijn van den Berg in de laatste bocht verliep de eerste sprint in de Vuelta chaotisch. Robbe Ghys (Alpecin-Deceuninck) belandde in de dranghekken, maar zag wel ploegmaat Kaden Groves winnen. Milan Menten moest vrede nemen met plek vier, maar er zat meer in.

“Ik klaag niet, maar het kon beter”, analyseerde de Bilzenaar van Lotto-Dstny. “Van den Berg ging vol de laatste scherpe bocht in. Omdat ik weet dat hij lang kan sprinten, ging ik onderdoor mee, zonder te remmen. Toen hij zijn evenwicht verloor kwam ik aan de buitenkant volledig tot stilstand. Jammer: ik ging als derde de bocht in en kwam er als achtste uit. Met de grootste versnelling opnieuw op tempo komen duurt eventjes, maar ik slaagde er nog in om vier man te remonteren. Ik had op het podium moeten staan.”

Het vertrouwen van Menten kreeg een flinke boost. “Met dezelfde benen doe ik woensdag weer mee. Het zal moeilijk zijn om Groves te kloppen, maar na de zege van Kron willen we graag opnieuw winnen voor Tijl (De Decker, nvdr.). We zijn maar een klein ploegje, maar we doen hier wel elke dag mee voor de dikke prijzen.”

Robbe Ghys bracht als lead-out zijn kopman Kaden Groves onder stoom, maar belandde door het manoeuvre van Van den Berg in de dranghekken. Geen nood, Groves rondde het werkstukje mooi af.