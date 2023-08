Overleden Wagner-topman Prigozjin in besloten kring begraven in Sint-Petersburg

De overleden Wagner-baas Jevgeni Prigozjin is in besloten kring begraven in zijn thuisstad Sint-Petersburg. Dat heeft zijn persoonlijke persdienst bekendgemaakt.

Dagenlang werd geheim gehouden wanneer afscheid genomen zou worden van Prigozjin, die vorige week overleed in een vliegtuigcrash. Dinsdag gonsde het van de geruchten dat het zover zou zijn, deels omdat er aan begraafplaatsen zoveel ordehandhavers opgedaagd waren. Uiteindelijk vond de dienst vond plaats op het Porokhovskoye-kerkhof.

Via Telegram werd dat achteraf met de wereld gedeeld, en kregen sympathisanten de uitnodiging om de begraafplaats te bezoeken en het graf van Prigozjin te begroeten. Het Kremlin had eerder al gezegd niet op de hoogte te zijn van een eventuele begrafenis en dat president Vladimir Poetin die in ieder geval niet zou bijwonen.

Op dezelfde dag als Prigozjin werd rond 13 uur Valeri Chekalov, een van de andere personen die omkwam in de crash, begraven. Dat gebeurde op het Serafimovsky-kerkhof. Hij was het hoofd van de logistieke operaties van de Wagner-groep.

Duidelijkheid over wat de crash veroorzaakt heeft, is er nog altijd niet. Algemeen heerst het vermoeden dat Poetin of iemand anders binnen het Kremlin het vliegtuig heeft laten neerhalen als wraak voor de gewapende opstand van twee maanden geleden. Enig bewijs daarvan is er nog niet.