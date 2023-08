Von der Leyen wil Nederlandse Hoekstra ondanks waarschuwingen van socialisten klimaatportefeuille geven

Hoekstra zal “verantwoordelijk zijn voor klimaatactie, onder leiding van de uitvoerende vicevoorzitter voor de European Green Deal”, zo deelde von der Leyen mee. Volgens haar zal de regeringservaring van de Nederlandse christendemocraat “een sterke troef” zijn, “met name voor de Europese klimaatdiplomatie in de aanloop naar COP28 en voor klimaatfinanciering”. Volgens von der Leyen beklemtoonde Hoekstra tijdens het interview dat hij een ambitieus klimaatbeleid wil voortzetten.

De Nederlandse regering had Hoekstra vorige week voorgedragen als nieuwe Eurocommissaris nadat Frans Timmermans was teruggekeerd naar de Nederlandse politiek. De sociaaldemocraat coördineerde als vicevoorzitter alle werkzaamheden rondom de Green Deal, de strategie die van Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent moet maken, en had ook de klimaatportefeuille rechtstreeks in handen.

Hoorzitting

Von der Leyen vertrouwde de rol van uitvoerend vicevoorzitter voor de Green Deal eerder al toe aan de Slovaakse sociaaldemocraat Maros Sefcovic. Tegen de achtergrond van het toenemende gebikkel tussen de linker- en rechterzijde over de Green Deal eiste de socialistische fractie in het Europees Parlement echter dat ook de klimaatportefeuille in de politieke familie zou blijven, maar daar geeft von der Leyen dus geen gehoor aan.

De kandidatuur van Hoekstra moet nu voorgelegd worden aan de lidstaten en het Europees Parlement, dat een hoorzitting met de Nederlander zal organiseren.