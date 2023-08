De UGent heeft een nieuwe doctorandus: Zaadje, de knuffelende Reuzegommer

Zaadje fungeerde als preses ten tijde van de faliekant verlopen studentendoop van Sanda Dia (20). De Edegemse ingenieursstudent stierf op 7 december 2018. Tegen Zaadje werd op het proces voor het Antwerpse hof van beroep de op één na zwaarste celstraf – 40 maanden cel – geëist. Zover kwam het niet: Zaadje pleitte schuldig aan onopzettelijke doding en zorgde ongewild voor een kantelmoment op het proces. Na zijn ondervraging, waarin hij zijn aandeel toegaf maar zijn leidinggevende functie minimaliseerde, gaf de mama van Sanda Dia hem in volle rechtszaal een knuffel. Het opvallende tafereel zorgde voor ongeloof bij de andere familieleden van Sanda Dia. Finaal kreeg Zaadje een werkstraf van 300 uur opgelegd, naast een geldboete van 400 euro.

Aangenomen door UGent

Dinsdag lekte uit dat hij intussen een doctoraatstraject is gestart aan de Gentse universiteit, meer bepaald binnen de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Dat bevestigt de UGent in een lang persbericht. “De promotor van de onderzoeksgroep nam de beslissing tot aanwerving in volle onafhankelijkheid. Ze bracht de rector op voorhand op de hoogte om hierover van gedachten te wisselen. Nadat de rector er zich bij juridische experts van vergewist had dat er geen juridisch bezwaar is tegen deze aanwerving, liet hij dit aan de promotor weten, waarna die laatste besliste om hem inderdaad aan te werven. Er is in algemene zin geen juridisch bezwaar tegen de aanwerving van iemand die strafrechtelijk is veroordeeld. De rector staat achter de beslissing van de promotor.

Het proces rond de dood van ingenieursstudent Sanda Dia (20) zorgde voor de nodige maatschappelijke beroering. — © Alexander Meeus

“Begrip voor kritiek”

Rector Rik Van de Walle zegt begrip op te brengen voor zij die de aanwerving bekritiseren. “Omgekeerd vraag ik ook begrip voor de basisprincipes waarop onze rechtsstaat gestoeld is. Wanneer ten aanzien van iemand geen juridische beperkingen werden opgelegd wat betreft zijn recht op arbeid, kunnen dergelijke beperkingen ook niet worden opgelegd door de UGent of door de rector in het bijzonder. Ik meen oprecht dat het geen goed idee zou zijn om een rector de macht te geven dat wel te doen.”