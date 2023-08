Eindelijk rust voor rode Remco die vierde rit zonder kleerscheuren doorkomt: “Ploegmaats hielden me uit de problemen”

Zijn eerste dag in de rode leiderstrui doorstond Remco Evenepoel (23) zonder al te veel moeite. Hij kon energie sparen in het peloton en werd in de finale door zijn ploegmaats uit de problemen gehouden. Voor het eerst deze Vuelta kwam hij ontspannen over de meet. De val die hij na zijn zege van maandag maakte, speelde hem overigens geen parten. “Het was een relaxte rit, behalve in de finale.”

Ritwinst voor Kaden Groves, lijfsbehoud voor leider Evenepoel. Hij bracht zijn rode trui veilig tot in Tarragona. Hij ontsnapte keurig aan de valpartijen die zich diep in de finale nog voordeden. Daarvoor was hij zijn team erg dankbaar. “Het was heel kalm, van bij de start verliep alles vlot”, sprak Evenepoel. “De wind blies redelijk, van alle kanten, dus dat was wel opletten voor de ‘swings’ in het peloton. In de laatste 20 km werd het toch nog nerveus. Het liep lichtjes bergaf en er zaten nog behoorlijk wat bochten en rotondes in het parcours. Als je zo’n rotonde aan 60 à 70 km/u neemt, is het risico op valpartijen groot. Typisch voor een sprintetappe in de Vuelta. Mijn ploegmaats hielden me netjes uit de problemen. Serry, Cattaneo en Pedersen hebben perfect hun werk gedaan. In de laatste drie kilometer kies ik het liefst zelf mijn lijnen en dan mogen zij in mijn wiel zitten. Alles bij mekaar was het een relaxte rit, tot aan die zenuwachtige finale.”

Evenepoel kwam als 12de over de meet in Tarragona. — © AFP

Twee hechtingen

Aan zijn val van maandag hield hij uiteindelijk amper wat over. “De dokter heeft me goed verzorgd”, zei Evenepoel. “Ik ben genaaid en heb twee hechtingen, maar meer is er niet aan de hand. We hebben goed ijs gelegd op mijn hoofd, mijn knie en overal waar ik geraakt was. Ik heb goed kunnen slapen en voelde me helemaal niet stijf op de fiets. Alles gaat goed. Ik ga er zo weinig mogelijk over stressen.”

Vorig jaar droeg Evenepoel de rode leiderstrui al 16 dagen lang in de Vuelta. Toch genoot hij opnieuw van zijn eerste dag in het kleinood. “Het blijft speciaal. Het team had mijn fiets ook met rode accenten klaar gemaakt. Dat was wel tof. Ik heb ervan genoten. Het was ook aangenaam warm, dat is ook iets anders. Morgen belooft het opnieuw zo’n etappe te worden. Sparen tot in de laatste drie kilometer en dan veilig tot aan de meet komen. Recht blijven is de boodschap.”

De bergtrui is hij (voorlopig) kwijt, maar de leiderstrui en de jongerentrui blijven in zijn bezit. — © BELGA

400 liter olijfolie

Tot slot werd Evenepoel ook gevraagd naar wat hij vond van het feit dat de politie enkele onruststokers betrapt werden die 400 liter olijfolie klaar hadden staan om op het parcours uit te gieten. “Het houdt maar niet op. Op het WK begon het al met die protestactie waarbij enkele klimaatactivisten zich aan de weg kleefden. In de zondagrit waren er spijkers aan de weg vastgemaakt en nu dit. Het mag wel eens stoppen met die zever. Gelukkig hebben ze hen opgepakt en kunnen ze eens bezinnen. (glimlacht)”