VIDEO. Twee valpartijen in chaotisch slot: Wilco Kelderman (Jumbo-Visma) en Kobe Goossens komen met achterstand binnen

Twee valpartijen ontsierden de slotfase van de vierde etappe van de Vuelta. De Nederlander Marijn van den Berg (EF-Education) ging in de laatste bocht spectaculair in het decor, maar de ergste valpartij was die op iets meer dan 4 kilometer waarbij de luxeknecht van Jumbo-Visma, Wilco Kelderman, tegen de vlakte ging. Hij kon zijn weg verderzetten, maar kwam met achterstand binnen en zakt weg in het klassement van de 9de naar de 38ste plaats. Onze landgenoot Kobe Goossens (Intermarché - Circus - Wanty) haalde met meer dan een kwartier achterstand de finish.