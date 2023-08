Verongelukte wielrenner Tijl De Decker wordt zaterdag begraven in Wommelgem

De uitvaart van de vrijdag overleden beloftevolle wielrenner Tijl De Decker vindt zaterdag 2 september plaats om 10 uur in de Heilige Petrus en Pauluskerk in het centrum van Wommelgem, waar Tijl opgroeide en woonde.

Jan Auman

Tijl De Decker was amper 22 jaar oud en gold als één van de grote talenten in het Belgische wielrennen. Een ongeluk op training werd hem fataal, ondanks de goede zorgen van de artsen en het verplegend personeel van Heilig Hartziekenhuis Lier en UZ Antwerpen, die door de ouders in de rouwbrief uitdrukkelijk bedankt worden.

Onder meer schepen van Sport Lise Poelemans (N-VA) zal de uitvaartplechtigheid bijwonen. “Ik heb Tijl vooral gekend als kleine jongen. Als jeugdvriend van mijn broer Dries is hij zelfs vaak bij ons thuis komen spelen. De mama kennen we in Wommelgem dan weer vooral als onthaalmoeder. Ik leef erg mee met wat hen nu overkomen is. Een verschrikkelijk drama.”

Als sportschepen heeft Poelemans de betreurde Tijl De Decker nooit meer ontmoet. “Ook niet tijdens de jaarlijkse kampioenenvieringen die we samen met onze sportraad jaarlijks organiseren”, aldus Poelemans. “Natuurlijk zou hij dit jaar op ons lijstje hebben gestaan van te huldigen Wommelgemse sporters na zijn knappe zege in Parijs-Roubaix voor beloften. Ik ben van plan om Tijl en de grote sportman die hij geweest is bij de volgende viering postuum te huldigen.”

De ploegmakkers (Lotto-Dstny) van Tijl De Decker hielden een minuut stilte voor aanvang van een rit in de Ronde Van Spanje. — © EPA-EFE

Geen rouwregister

De gemeente heeft geen rouwregister geopend. Wie de familie wil condoleren, kan terecht op de website van begrafenisonderneming Vranken. Op de uitvaart zal ook een uitgebreide delegatie aanwezig zijn van zijn team Lotto Dstny. Al zullen heel wat renners verstek moeten laten gaan omdat ze op dit ogenblik actief zijn in verschillende wedstrijden.

Maar ook vanop afstand wordt sterk meegeleefd. Zo droeg Andreas Kron zijn overwinning in de tweede rit van de Ronde Van Spanje het voorbije weekend op aan zijn verongelukte ploegmakker.

Ook dichter bij huis in Wommelgem is het verdriet groot. “Dit had niet mogen gebeuren, rust zacht Tijl. Ik zag je als kleine jongen altijd naar school fietsen met je koersfiets en in korte broek, zomers en winters. Veel sterkte voor gans de familie en vrienden”, schrijft Ann Blockx op de Facebookpagina vanonze krant.

Ook Vanessa Valencyns wenst de familie nabestaanden veel sterkte. “Ik heb je gekend als een vechter, een doorzetter. Fijn je gekend te hebben. Als miniem en aspirant reed je samen met onze Marco in de ploeg.”(jaa)