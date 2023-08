Een van de in brand gestoken speeltoestellen. — © Organisatie Chrysantenveld

Geleen

Het laatste jaar is het er bijna elk week prijs. Bij een kinderboerderij en speeltuin in het Nederlands-Limburgse Geleen worden regelmatig kippen, geiten en pony’s ernstig mishandeld. Ook worden er toestellen in brand gestoken en afval gedumpt. “Wie doet zoiets?”