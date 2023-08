En het begon allemaal met… Tim Merlier: al negen grote rondes op rij (!) prijs voor Alpecin-Deceuninck

De ploeg van de broers Roodhooft blijft goed boeren in de grote rondes. Sinds ze in 2021 op de startlijst staan van grote rondes, wisten ze al elke keer minstens één rit weg te kapen. Kaden Groves verlengde die reeks in Tarragona naar negen.

Twee jaar geleden mocht - toen nog Alpecin-Fenix - voor het eerst deelnemen aan de Giro, hun debuut en daar al was het meteen prijs met Tim Merlier in de tweede etappe. Sindsdien sloegen ze geen enkele grote ronde over zonder er minstens één etappe te winnen. Die reeks blijft duren, ook in deze Vuelta nu Kaden Groves de vierde etappe op zijn naam schreef.

In totaal won de ploeg 18 ritten in die negen grote rondes. Jasper Philipsen is de grote slokop. Met twee ritten in de Vuelta en zes in de Tour is hij verantwoordelijk voor acht van die successen. Mathieu van der Poel, Tim Merlier, Jay Vine en nu ook Kaden Groves pakten elk twee ritten.

Giro 2021

Rit 2 – winnaar Tim Merlier

Tour 2021

Rit 2 – winnaar Mathieu van der Poel

Rit 3 – winnaar Tim Merlier

Vuelta 2021

Rit 2 en 5 – winnaar Jasper Philipsen

Van der Poel spurtte vorige jaar naar ritwinst en roze in de openingsetappe van de Giro — © AP

Giro 2022

Rit 1 – winnaar Mathieu van der Poel

Rit 12 – winnaar Stefano Oldani

Rit 18 – winnaar Dries De Bondt

Tour 2022

Rit 15 en 21 – winnaar Jasper Philipsen

Vuelta 2022

Rit 6 – winnaar Jay Vine

Rit 8 – winnaar Jay Vine

Giro 2023

Rit 5 – winnaar Kaden Groves

Jasper Philipsen sloeg vorige maand in de Tour maar liefst vier keer toe. — © BELGA

Tour 2023

Rit 3, 4, 7 en 11 – winnaar Jasper Philipsen

Vuelta 2023

Rit 4 – winnaar Kaden Groves