Politie LaMa lanceert opvallend actiefilmpje over zoektocht naar nieuwe collega’s

Politie Lanaken-Maasmechelen heeft dinsdag via alle mogelijke kanalen een YouTube-film gelanceerd over de zoektocht naar nieuwe collega’s. Naast een originele recruteringscampagne wil de politiezone de kijkers ook een blik geven achter de schermen.

De intro van de professionele video doet vermoeden dat een aflevering van ‘flikken Maastricht’ start, maar het zijn de échte flikken van de politiezone Lanaken-Maasmechelen die hun rol spelen. De verhaallijn doorloopt de zeven diensten binnen de organisatie. Een burger komt bij de onthaalmedewerker met een melding. Ze blijkt iemand te zoeken. Er wordt aangifte gedaan. “De wachtleider stuurt de ploegen aan om op zoek te gaan naar die persoon. “Ieder speelt zijn eigen rol bij de politie en we brengen de teamspirit in beeld. We wilden niet enkel focussen op CSI-achtige actie. Alle diensten komen in beeld waardoor de kijker kan zien hoe we bij de politie werken”, zegt politiewoordvoerster Amber Mach. Tijdens de twee draaidagen werden ook alle voertuigen in beeld gebracht, net als de politiehond en de inzet van de drone. Na bijna vier minuten vinden de politiemensen wie ze zochten, een nieuwe collega. “Zoals alle politiekorpsen kampt ook onze zone geregeld met een tekort aan personeel, vooral voor de dienst interventie. Vandaar dat we kijkers warm willen maken voor een job in onze politiezone”, zegt de woordvoerster. De politiezone op de oevers van de Maas noemt zich trouwens de mooiste van Limburg.

Geïnteresseerden in een job bij de politie LaMa kunnen terecht op jobpol.be of ze kunnen informeren via pz.lama.jobinfo@police.belgium.eu