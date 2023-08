Jasper Philipsen was dé sprinter van de Tour, Kaden Groves kan dat worden in de Vuelta: “Hopelijk volgen er nog meer”

De Australiër Kaden Groves startte als favoriet in de sprintetappes in deze Vuelta en maakte het meteen ook waar. Alpecin-Deceuncink is meer dan Jasper Philipsen in sprints: Groves pakte vorig jaar al een ritzege in de Vuelta, won ook in de Giro en pakte in Tarragona dus zijn derde etappezege in een grote ronde.

Kaden Groves: “Het was een zware dag, want enkel DSM en wijzelf waren er om te controleren, dus we moesten twee man bijzetten. Maar de ploeg heeft dat fantastisch gedaan, we waren super agressief en altijd op tijd.”

“Die laatste bocht was enorm scherp, uiteindelijk crashte Marijn van den Berg en ik verloor Robbe Ghys. Daardoor hadden Molano en ik een gat. Molano zette vol aan met nog 350 meter te gaan, ik bleef geduldig en kon hem remonteren op 100 meter van de finish. Ik had er vertrouwen in dat ik hem zou pakken, want hij was al vroeg beginnen sprinten en het was een lastige finish. Hij had een zeer goede dag nodig om mij te kloppen.”

“Het is een fantastisch seizoen voor mij. Ik won al een etappe in de Giro en heb nu vrij snel een ritzege in de Vuelta. Hopelijk is het niet de laatste.”

Milan Menten: “Had goede benen, maar zat vast achter de val”

De aankomst was ook op maat van onze landgenoot Milan Menten van Lotto-Dstny. Hij zat goed bij het ingaan van de laatste bocht, maar verloor te veel posities door de val van Marijn van den Bergh. Maar de Limburger tankte met een vierde plaats vertrouwen voor de vijfde etappe.

“Ik zat in derde positie, maar ik stond helemaal stil door die val en kwam pas als achtste of negende uit de bocht. Ze hadden een kloof met drie man, uiteindelijk haalde ik nog vier man in”, zei Menten. “Het was fijn om erbij te zijn in een veld sprinters van zo’n hoog niveau. Als Marijn niet crasht, dan sta ik op het podium. De zege van Andreas zondag was mooi, maar we gaan blijven proberen winnen voor Tijl. Als ik dezelfde benen heb als vandaag, dan ga ik er in de volgende rit ook voor.”