Alpecin-Deceuninck weer aan het feest in grote ronde: Kaden Groves wint hoewel hij lead-out verliest achter crash, Edward Theuns derde

De Australiër Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) heeft de vierde etappe van de Vuelta gewonnen, met aankomst in Tarragona. Het was de eerste sprint in de Ronde van Spanje en die werd ontsierd door een crash van Marijn van den Berg waardoor Groves ook zijn lead-out Robbe Ghys verloor. Juan Sebastian Molano (UAE) werd tweede, onze landgenoot Edward Theuns (Lidl-Trek) derde.