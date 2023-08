In de Zeventig Zillenweg in Ham zijn dinsdagnamiddag rond 14.45 uur twee fietssters gewond geraakt bij een val. De vrouwen van 81 en 85 jaar oud uit Meerhout werden naar het ziekenhuis in Geel gebracht. De vrouwen fietsten in een groepje van vier. Twee van hen kwamen op een gegeven moment op de rijbaan terecht en geraakten niet meteen weer op het fietspad door de haagjes. Bij een uitwijkmanoeuvre raakten ze de boord en kwamen ze ten val.