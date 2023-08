Op de Stevoortse kiezel in Hasselt is maandagavond rond 18.30 uur een bromfietser gevallen. De 73-jarige Bachan S. uit Hasselt raakte hierbij ernstig gewond. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De bromfietser was tegen een onderdeel van de weginfrastructuur gebotst.