Wat zit er verstopt in dit geheimzinnige tentje aan de Noordlaan in Genk?

Aan de Noordlaan in Genk staat al enkele dagen een geheimzinnig tentje, omgeven door nadarhekken. Hier komt een kunstwerk ter ere van de ‘Vieze Mannen’ van KFC Winterslag. Maar hoe dat eruitziet, mogen we pas zien op 9 september omdat het dan 100 jaar geleden is dat de club werd opgericht.

Tijdens een legendarische wedstrijd speelde het mijnwerkersclubje - zoals er toen op werd neergekeken in het Europees voetbal - het alom geprezen Arsenal naar huis. En in 1988 ging diezelfde club samen met Thor Waterschei op in KRC Genk. Maar de supporters van de Vieze Mannen bleven hun club in hun hart dragen. Rood-zwart voor altijd. En dus mocht de oprichting van FC Winterslag op 9 september 100 jaar geleden niet zomaar passeren.

Het project Burgerbudgetten van de stad Genk kwam als geroepen. De bestuursleden van de supportersclub dienden een voorstel in voor een monument en wonnen nog ook. Ze kregen een budget om een monument te voorzien op de plaats waar het stadion van KFC Winterslag stond. Hoe het er zal uitzien, willen de bestuursleden nog niet verklappen. Dat is voor 9 september. (cn)