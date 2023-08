Een zee van blauwe mist zet Maasmechelen onder water: “Verdrinken op een leuke manier”

Wat als het water van de Maas veel hoger stond? En wat als je daaronder kan lopen en zelfs de oppervlakte van het golvende ‘water’ kan aanraken met de toppen van je vingers? Dat kan je zelf ervaren als Waterlicht van de Nederlandse kunstenaar en designer Daan Roosegaarde (44) naar Maasmechelen-Kotem komt. Met mistmachines en blauwe lasers en lichten wordt een golvend wateroppervlak gecreëerd waar je als bezoeker doorheen kan dwalen. Het is een esthetische, magische ervaring, en tegelijkertijd een waarschuwing die de bezoeker doet nadenken: hoe hoog zal de zeespiegel stijgen door de klimaatcrisis? Waterlicht toont tegelijkertijd de schoonheid én de kracht van water. Kracht zoals die vreselijk voelbaar werd in 2021, met de zware, dodelijke overstromingen in België.

Daan Roosegaarde presenteerde Waterlicht voor het eerst in 2016. — © Daan Roosegaarde

© Daan Roosegaarde

Waterlicht in het museumkwartier in Amsterdam. — © Daan Roosegaarde

Roosegaarde presenteerde Waterlicht voor het eerst in 2016 op de Afsluitdijk in Nederland. Daarna reisde het de wereld rond met installaties in Londen, Parijs, Dubai en New York. Het is de eerste maal dat Waterlicht naar België komt. Om het werk optimaal te beleven, gaan alle omgevingslichten uit. Ook de kerktoren aan de andere kant van de Maas, in Elsloo, zal deel uitmaken van het golvende landschap. Een bezoek is gratis, maar je moet wel een tijdslot reserveren.

Technopoëzie

Ook met andere projecten liepen Roosegaarde en zijn designstudio wereldwijd in de kijker. Het woord ‘schoonheid’ komt wel vaker voor als het om zijn ontwerpen gaat, zowel in de zin van ‘mooi’, als ‘zuiver’. Met zijn combinatie van kunst en technologie wijst Roosegaarde op hedendaagse problemen en biedt hij in sommige gevallen ook een oplossing aan. Zijn Smog Free Tower is een grote sculptuur die als een soort stofzuiger smog uit de stad zuigt. Grow is een installatie met ledlampen in een veld: fraai om te zien, maar het licht zou ook de groei van de groenten bevorderen. Tussen Nuenen en Eindhoven maakte hij het Van Gogh-fietspad dat in het donker oplicht door fonkelende steentjes. Hij ontwierp stroken langs de snelweg die zonne-energie opslurpen en ’s nachts oplichten om zo de veiligheid op de baan te vergroten. En Spark is zijn alternatief voor vuurwerk: dansende, stille lichtjes. Roosegaarde gebruikt weleens de term ‘technopoëzie’: technologie voor een betere wereld en gevoel en emotie gaan in zijn werk hand in hand.

Het Van Gogh fietspad tussen Nuenen en Eindhoven. — © Daan Roosegaarde

De Smog Free Tower zuigt smog uit de stadslucht. — © BELGAIMAGE

Grow: lichtjes tussen de prei. — © Daan Roosegaarde

Roosegaarde kreeg ondertussen internationaal lof toegezwaaid en won tal van prijzen, maar kreeg jaren geleden ook kritiek dat sommige van zijn vroegere werken op die van anderen leken. In Nederland maakte hij al zeven permanente installaties. Ook aan het Thor Park in Genk zal een werk van hem een vaste stek krijgen.