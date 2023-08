Russisch gerecht houdt kritische opposant Igor Girkin in de cel

Een rechtbank in Moskou heeft dinsdag de vraag tot voorlopige invrijheidstelling van opposant Igor Girkin afgewezen. De man wordt beschuldigd van extremisme, hij is gekend als criticus van het regime. De man zit sinds midden juli in voorarrest.

De 52-jarige blogger die vooral gekend is onder zijn pseudoniem Strelkov werd in juli opgepakt na artikels waarin hij kritiek uitte op Vladimir Poetin, de Russische president. De berichten volgden kort na de rebellie van de Wagner-milities. De rechtbank in Moskou oordeelde dinsdag dat Girkin minstens tot 18 september in voorlopige hechtenis moet blijven.

Girkin riskeert tot vijf jaar cel voor ‘het publiek oproepen tot extremistische activiteiten”.

Onderdrukking

Zijn arrestatie maakt deel uit van een begin van onderdrukking van de macht binnen Russisch-nationalistische kringen. Het ging een maand vooraf aan het vliegtuigongeluk waarbij een andere nationalistische figuur, de baas van Wagner, Yevgueni Prigozjin, om het leven kwam. Het Westen en Oekraïne verdenken Rusland hiervan.

Girkin, een voormalige commandant van de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne, wordt er door Oekraïne van beschuldigd een voormalige Russische inlichtingenagent te zijn. Hij is een uitgesproken criticus, net als Prigozjin, van de Russische militaire legerleiding, die hij beschuldigt van incompetentie.

Rechtstreekse aanval

In een van zijn laatste berichten op Telegram viel hij Vladimir Poetin rechtstreeks aan door te schrijven: een “armoedige” en een “lafaard” wiens leiding Rusland geen zes jaar meer zou kunnen verdragen.

Een vijftigtal sympathisanten van Girkin verzamelde dinsdag aan het gerechtsgebouw, anderen gingen naar een kapel in de buurt om er te bidden.

Girkin werden eerder in Nederland bij verstek veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines in 2014. Daarbij vielen 298 doden.