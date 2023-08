Gouden Palm ‘Anatomy of a Fall’ van de Franse cineaste Justine Triet begint als een Maigret-politiedrama, maar evolueert dan naar de krimiversie van ‘Scenes uit een huwelijk’ van Ingmar Bergman. — © Paradiso

CANNES

De Palme d’Or ging in mei naar een moordmysterie dat klassiek begint, maar transformeert naar iets anders. Anatomy of a Fall van Justine Triet kan een breed publiek aanspreken en is dus warm aanbevolen.