Luistertip: het nieuwe album van Róisín Murphy valt zelfs bij modehuis Chanel in de smaak

Voor een strakke carrièreplanning en het gedwee volgen van trends heeft Róisín Murphy altijd al haar neus opgehaald. Nooit bevreesd om grenzen af te tasten, gaat de net vijftig geworden Ierse voor Hit Parade in zee met de Duitse techno-producer DJ Koze. Hun samenwerking op afstand is een uitloper van Knock Knock, zijn album uit 2018 waaraan zij haar stem had geleend. Beiden koesteren hun artistieke vrijheid en mijden bijgevolg elkaars comfortzone.

Dat loont, want Hit Parade klinkt uitdagend, speels, prikkelend en toch instant herkenbaar. De clubsfeer van Can’t Replicate weerklonk al op de catwalk in Parijs tijdens het modedefilé van Chanel. De twee meest catchy songs – het in zwoele funk gedrenkte CooCool en de zomerse bries die The Universe heet – zijn behalve evidente singles ook representatieve smaakmakers voor de rest van dit album.

Futuristisch en nostalgisch

Meer dan ooit verzoent Róisín Murphy toekomst en verleden, in muziek die tegelijk onderkoeld futuristisch en warmbloedig nostalgisch aandoet. “I’m already lost in the groove”, zong ze op haar vorige plaat. Ook Hit Parade deint gemoedelijk mee op de sensuele grooves en geraffineerde, vaak ingetogen beats waarmee DJ Koze vervormde stemmen, frivole samples en geluidseffecten schraagt.

Electropop? Space-disco? Exotische house? Eender welk hokje voelt te krap voor de ruimdenkende en constant evoluerende artiest die Róisín Murphy is. Bijna twintig jaar na het afscheid van Moloko klinkt nog steeds niets van haar solo-output zo verslavend als The Time Is Now of Sing It Back. Wat ze sindsdien aan dodelijke efficiëntie heeft ingeboet, wint La Murphy aan eigen(gereid)heid en natuurlijke cool. Wedden dat Madonna haar deze Hit Parade benijdt?

‘Hit Parade’, Róisín Murphy, nu te beluisteren.