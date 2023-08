Hasselt Stix loopt zich met een clubdag warm voor het nieuwe seizoen

Tijdens het STIX-OFF weekend in augustus was het weer gezellig druk in het sportcentrum van Kiewit.De club mobiliseerde jong en oud en organiseerde zondag een sportieve en gezellige clubnamiddag.Leden konden hun tweedehands hockeyspullen verkopen op de sportrommelmarkt, er was een springkasteel, lekkere hapjes en drankjes, oefenwedstrijden voor de onderbouw ploegen ... . Voor elk wat wils. In de voormiddag verzamelden heel wat leden voor het grote scherm in open lucht en samen schreeuwden de trouwe supporters de Red Lions naar een bronzen medaille op het EK in Duitsland. Ook voor de finale tussen Engeland en Nederland kwamen heel wat hockeyliefhebbers opdagen. In de namiddag werden de seniorenteams voorgesteld.Dames 2 speelde een goede oefenmatch tegen de dames van Leuven 4 en kan vol vertrouwen uitkijken naar de competitiewedstrijden.Dames 1 dat dit jaar promoveerde naar Nationaal 2 speelde een laatste voorbereidingswedstrijd tegen de dames van Huy. Het jonge en talentvolle team dat mee aangestuurd wordt door enkele Argentijnse topspeelsters komt aardig op dreef en start met ambitie.De club stelde ook vol trots het vernieuwde Heren 1 team voor. De jonge ploeg met enkele absolute Limburgse toptalenten trok net zoals Dames 1 enkele ervaren Argentijnse spelers aan en de Heren zorgden voor een sfeervolle demonstratiewedstrijd.