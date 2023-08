Nieuwe skatelessen voor kinderen op skatepark

“Op vraag van heel wat kinderen organiseren we opnieuw vier skatelessen”, aldus bevoegde schepenen Dieter Janssen en Anneleen Vanherck (VLDumont). “Een ervaren instructeur leert de kinderen allerlei vaardigheden en tricks. Ze leren hier voeling houden met hun board, balanceren, afduwen, draaien en remmen. Om de veiligheid en de kwaliteit van de lessen te garanderen zijn er twee leeftijdsgroepen van maximaal acht kinderen. Zo kan de lesgever voldoende tijd maken voor iedereen. In de speelotheek kunnen sets beschermende kledij en skateboards geleend worden. Dit geeft kinderen de kans om na te gaan of de sport hen ligt zodat ouders op voorhand geen aankopen hoeven te doen. We willen dat iedereen deze lessen kan volgen.”

De lessen starten op donderdag 7 september en lopen tot en met 28 september. “We voorzien 5 oktober als reservedatum als er slecht weer voorspeld wordt. De deelnameprijs bedraagt 15 euro voor vier lessen. Als je recht hebt op een smileypas met kansentarief, krijg je korting.” Inschrijven kan nog steeds via welzijn@heers.be, betalen kan aan de onthaalbalie in het administratief centrum tijdens de openingsuren. (frmi)