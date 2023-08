“Het doel blijft om de status quo in België te doorbreken”, zegt Mitch De Geest, CEO van de Citymesh Group. — © blg

“Dit zet de deur op een kier voor lagere telecomprijzen in ons land”, zei telecomminister Petra De Sutter (Groen) vorig jaar. Digi Belgium zou namelijk als vierde telecomoperator in ons land Proximus, Telenet en Orange het vuur aan de schenen zou leggen. Maar klopt die redenering nog wel nu Digi in zee gaat met ‘grote’ concurrent Proximus?