Gewezen stafchef van Donald Trump getuigt week voor proces uitgebreid en brengt ex-president mogelijk in lastig parket

Mark Meadows, de gewezen stafchef van de Amerikaanse ex-president Donald Trump, heeft maandag uitgebreid getuigd in een rechtbank in Atlanta. Onder meer hijzelf en zijn gewezen baas staan daar vanaf volgende week terecht op verdenking van het aanzetten tot verkiezingsfraude, maar Meadows probeerde daar door zijn onverwachte zet onderuit te komen.

Meadows nam uitgebreid de tijd in de rechtbank in Fulton County, waar het proces tegen hemzelf, Donald Trump en 17 anderen volgende week start. Hij was er ruim 3,5 uur aan het woord en schetste in die tijd een beeld van zijn job in het Witte Huis en de periode die volgde op de chaotische presidentsverkiezingen in 2020. Hij probeerde de rechter er duidelijk van te overtuigen, zo melden Amerikaanse media, dat de pogingen om de overwinning van Joe Biden in winst voor Trump om te draaien in die periode deel uitmaakte van zijn officiële takenpakket in het Witte Huis. Als de rechter daarin meegaat, zou de zaak van Meadows kunnen verhuizen naar een federale rechtbank. Welke gevolgen dat voor de andere beschuldigden zou hebben, is niet duidelijk.

Ongebruikelijk

Het is hoogst ongebruikelijk dat een beschuldigde voor het proces al vraagt om te getuigen. Het verraste juridische experts in de VS dan ook bijzonder dat Meadows het deed. Maar hij deed het dus met een duidelijke bedoeling: de zaak niet op staatsniveau laten behandelen maar federaal. Meadows vindt dat hij immuniteit verdient, wat in het verleden al wel eens toegekend werd aan ex-personeel dat aantoonde dat strafbare zaken in opdracht van de Amerikaanse regering gedaan werden.

De vraag is nu of de rechter een beslissing zal nemen voor de officiële start van de zaak, op 6 september. Als die beslissing er tegen dan niet is, moet Meadows gewoon opdagen.

Trump

Omdat de getuigenis van Meadows en de antwoorden die hij gaf op de vragen van het openbaar ministerie onder eed gebeurden, kunnen zijn beweringen ook een rol spelen in de vier strafzaken die nog gepland staan tegen Donald Trump.