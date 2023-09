Lou Miller, hoofdrolspeelster in ‘De Twaalf’: “Het is niet altijd even leuk om gezien te worden als ‘de dochter van’”

Als verliefd zijn. Zo voelt het. Geen wonder dat Lou Miller toch de weg ingetrokken wordt die zij en haar ouders ergens wilden vermijden. Maar als acteren zo je hart in brand zet, als 19-jarige? Dan probeer je het. Ook al ben je de dochter van het bekende acteurskoppel An Miller en Filip Peeters. “Natuurlijk verging ik van de stress, die eerste dag op de set van De twaalf. Maar het was mijn kans om mezelf te bewijzen.”