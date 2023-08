Wat doe je het beste als starter?

Het blijft de eeuwige vraag voor starters: is het verstandiger om een woning te huren of om er een te kopen? Vaak stuit je op tegenstrijdige adviezen. Huren of kopen: er valt voor allebei wat te zeggen. Uiteindelijk komt het dus neer op het afwegen van de voordelen tegen de nadelen.

Een woning huren ...

Ben je nog niet zeker wat de toekomst brengt, dan kan het aangewezen zijn om een woning te huren. Je hebt dan namelijk veel vrijheid en flexibiliteit. Ook heb je geen extra onderhoudskosten aan de woning en heb je geen risico op een restschuld.

Aan de andere kant bouw je geen of weinig eigen vermogen op. Het huurgeld dat je betaalt, is zogezegd ‘weggegooid geld’ omdat je het nergens in investeert. Huren is trouwens ook niet goedkoop. Ten slotte kun je een huurwoning ook niet verbouwen om te voldoen aan je (toekomstige) noden.

… of toch kopen?

Koop je een woning, dan doe je wel een investering voor de toekomst. In sommige gevallen zal je op het einde van elke maand ook meer overhouden dan als je huurt.

Daar staat tegenover dat een woning kopen grote financiële verplichtingen met zich meebrengt en dat je een engagement op lange termijn aangaat. Een eigen huis opnieuw verkopen is ook heel wat complexer dan gewoon de huur opzeggen.

Ten slotte – en dat is natuurlijk een heikel punt – is het tegenwoordig als starter niet meer zo makkelijk om een woning te kopen. Banken verwachten steeds vaker een eigen inbreng en zijn niet meer zo happig om een lening op lange termijn af te sluiten. Voor wie geen steun krijgt van de ouders, is het dan ook minder en minder haalbaar om een eigen woning te kopen.

Huren als tussenstap

Voor heel wat starters is een woning huren dan ook een noodzakelijke tussenstap. Terwijl ze enkele jaren huren, proberen ze wat geld opzij te zetten en uit te kijken naar een geschikt huis of appartement om te kopen.

Klaar om te huren of te kopen?

