As

In As zijn de voorbereidingen volop aan de gang voor de Kennedymars van volgende week zaterdag. Al meer dan 1200 wandelaars hebben zich ingeschreven. De Kennedymars is een wandeling van 80 kilometer die moet worden afgelegd onder de 20 uur. Ook de burgemeesters van ondermeer As en Dilsen-Stokkem wagen zich aan de uitdaging. De tocht gaat door het Maasland, in een prachtig decor: dat van het Nationaal Park Hoge Kempen.