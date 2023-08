Hasselt

Doe jij ook mee? Met die oproep staat de organisatie van de Virga Jesse op de wekelijkse markt in Hasselt. De komende maanden zal de campagne om deelnemers te ronselen op volle toeren draaien. De Virga Jessefeesten gaan door in augustus 2024, maar de organisatie zoekt nog heel wat deelnemers om mee te stappen in de ommegang, of om te helpen met de versiering van de stad. Alleen al voor de ommegang zoekt de organisatie 1500 deelnemers.