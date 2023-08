Basisschool De Fruitboom officieel ingehuldigd op nieuwe locatie

Sint-Truiden

Basisschool De Fruitboom is verhuisd naar een nieuwbouw aan de overkant van de Zepperenweg, naast de Sint-Jozefkerk. De nieuwbouw werd deze week officieel ingehuldigd. “De kinderen komen nu terecht in mooie nieuwe klaslokalen”, zegt directeur Martine Maertens. “Naast de extra klaslokalen, met veel licht en uitstekende isolatie, is er de verbinding met de Sint-Jozefkerk. Die kerk is ook verbouwd en zal door de school gebruikt worden als polyvalente ruimte. Ook Truiense verenigingen kunnen er terecht voor activiteiten.” Na het welkomstwoord zegende Deken Wim Ceunen de kruisjes voor de klaslokalen en het grote kruis voor de piramide. (jcr)