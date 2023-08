Elise Mertens klopt Mirjam Björklund en plaatst zich voor tweede ronde US Open

Mertens klopte in de eerste ronde de Zweedse kwalificatiespeelster Mirjam Björklund (WTA 155) na 3 uur en 13 minuten tennis in 3 sets: 3-7, 6-3 en 7-6.

In de tweede ronde wacht een onderonsje met de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 34), die eerder maandag de Tsjechische Linda Fruhvirtova (WTA 56) vermorzelde met 6-2 en 6-0.

De 27-jarige Mertens schopte het in het verleden al twee keer tot in de kwartfinales op het New Yorkse hardcourt, in 2019 en 2020.

Ook dubbelspel

De Limburgse maakt traditiegetrouw ook haar opwachting in het dubbelspel op Flushing Meadows. Aan de zijde van de Australische Storm Hunter vormt ze het tweede reekshoofd. Samen ontmoeten ze in hun eerste ronde diezelfde Collins en de Oekraïense Nadiia Kichenok.

Gekoppeld aan de Wit-Russin Aryna Sabalenka greep Mertens in 2019 al eens de eindoverwinning in de Verenigde Staten.

